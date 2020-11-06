Azerbaycan ordusunun Karabağ harekatında kritik hedeflerinden biri Şuşa. 28 yıldır işgal altındaki kent stratejik olarak önemli, çünkü Ermenistan ile Karabağ arasında ikmal yolu üzerinde bulunuyor. Üstelik bölgenin en yüksek noktası.

Aynı zamanda Şuşa Azerbaycan Türkleri için sadece bir şehir değil. Çok sayıda aydının yetiştiği, kültür mabedi olarak kabul edilen kadim bir kent olarak biliniyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa'nın işgalden kurtarılması için talimatı verdi:

"Parlamentonun göçürüyordun. Git göçürt. Görüm nice göçürteceksin? Neceki Ermeniler bizim kadim toprağımızda şimdi gelirler yaşamaya, işlemeye. Şimdi bakın görün kim gelecek Şuşa'ya meşkunlaşmaya"

[Fotoğraf: AA - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev]

Kadim Azerbaycan kenti Şuşa

Azerbaycan güçleri için kritik hedef, kadim şehir Şuşa oldu.

Şuşa, asırlar boyu Azerbaycan'ın siyasi ve kültürel merkezlerinden biriydi. Sayısız şair, müzisyen, bilim insanı yetiştirdi.

Onlardan biri de "Doğu'nun ilk opera bestecisi Üzeyir Hacıbeyov'du. Hacıbeyov, Azerbaycan Milli Marşının da bestecisi.

Türkiye'nin Bakü Eski Askeri Ateşesi Yücel Karauz, Şuşa'yı şu sözlerle anlattı:

"Şuşa çok büyük bir tarihi kültürel zenginliği içinde bulunduran pozisyonda. Aynı zamanda Azerbaycan tarihinin, kültürünün dini bölgeleri dahil sanat eserleriyle bezenmiş tarihi kadim bir kenttir"

"Kafkasların sanat mabedi"

Şuşa 30 yıl önce birçok kişi tarafından, sanatın beşiği olarak adlandırılıyordu. 'Kafkasların sanat mabedi' Şuşa kültür zenginliği yüksek bir şehirdi.

Sadece sanat değil, Azerbaycan mimarisinin de kalbi buradaydı. Kent bir açık hava müzesiydi. Öyle ki, 1977'de tarihi ve mimari koruma alanı ilan edildi.

Şuşa 1992'de işgal edildi

Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermeni güçler tarafından işgal edildi. 195 Azerbaycanlı şehit oldu. 20 binden fazla kişi vatan toprağını terk etmek zorunda kaldı.

İşgal güçleri Şuşa'yı tahrip etti. Yüzlerce tarihi eser yok oldu. Erivan yönetiminin amacı Türk tarihine ait bütün izleri silmekti.

Ermenistan, bununla da kalmadı. Paşinyan Mayıs ayında Azerbaycan'ın toprağı Şuşa'ya gitti. İşgal güçleriyle birlikte halay çekti. Bardağı taşıran son damla da bu oldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de tepkisini her fırsatta dile getirdi.

Karabağ'da istikamet Şuşa

Azerbaycan ordusunun Şuşa'yı kurtarması Karabağ harekatında kritik eşik olacak. Şuşa'nın kurtarılmasıyla Ermenistan'ın ikmal yolları da büyük ölçüde kontrol altına alınacak.