Azerbaycan 30 yıldır işgal altında olan topraklarını 44 günde Ermenistan işgalinden kurtardı.

İşgal altındaki Sugovuşan'ın kurtarılmasıyla yaklaşık 30 yıldır susuz kalan Terter, suya kavuştu.

Bu süreçte sahada hezimet yaşayan Ermenistan, çareyi sivillere saldırmakta buldu. Terter'de Ermenistan saldırılarının hedefi olan şehirlerden biriydi.

Zemine Gurbanova'da çocuklarıyla birlikte bombaların gölgesinde yaşam mücadelesi verdi. Su doldurduğu esnada saldırının hedefi olan Gurbanova yaşadıklarını Sıcak Nokta'ya anlattı.

"Bomba arkama düştü"

Suyun başında beklerken saldırıya uğradığını belirten Gurbanova, "Ben yine suya gitmiştim. Birden patlama sesi geldi. Bomba arkama düştü. Her yer karanlıktı. Kolum ve kalçama taş değdi. Sonra eve geldim, evimin pencereleri kırılmış. Çocuklar ve annem evdeydi. Ben çocuklarımla başka evlere gitmedim. Ben evimizde kalmayı her şeyden üstün bilirim. Başka yere gitmektense kendi evimizde ölmek bin defa iyidir" dedi.

"Bizi sudan mahrum ettiler"

Ermenistan güçlerinin zulmünü de anlatan Gurbanova, "30 yıldır Ermeni terörü yüzünden canımızdan bezdik. Bunlar teröristtir. Körpe çocuklardan ne istiyorlar. Yaşlı koca kadınlardan ne istiyorlar. Muharebe böyle olmaz. Bizi sudan, yaşamaktan mahrum ettiler. Susuzluktan bahçelerimiz kurudu. Kışın suyu bırakırlardı yazın keserlerdi. Şimdi Allah'a şükür topraklarımız azad edildi. Suyumuz geliyor" ifadelerini kullandı.

Sığınakta yaşam mücadelesi

Ermenistan saldırısı altındaki her sivil gibi Gurbanova'da evlatlarını korumak için yollar aradı. Evinin bahçesinde bir sığınak var ama su altında kaldı. Evinin zemin katında nispeten daha korunaklı bir sığınak yaptı. Bombardımanlar sırasında seslerin kesilmesini orada bekledi. Çocuklarını orada uyuttu. Dimdik ayakta duran her Azerbaycanlı anne gibi evlatlarına güçlü kalmayı öğretti.

"Bizim askerlerimiz bizi iyi edecek"

Zemine Gurbanova'nın kızı Nazlı Gurbanova ise, "Ben hiç korkmuyorum. Bizim askerlerimiz bizi iyi edecek. İşgal olmuş arazilerimizi kurtaracak" dedi.