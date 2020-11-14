Ellerinde karanfillerle, Ermenistan saldırılarında can verenleri andılar. Saldırıların izlerini yerinde gördüler. Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti, insan hakları ihlallerini yerinde incelemek için Azerbaycan'a gitti.

Ermenistan, Azerbaycan'a ait toprakları işgal etti. Bununla kalmadı, sayısız insan hakları ihlallerine de imza attı. Türkiye Büyük Millet Meclisi insanlığa karşı işlenen bu suçlara kayıtsız kalmadı. Ermenistan'ın insan hakları ihlallerinin araştırılması için alt komisyon kurarak çalışma başlattı.

Yaşananlar kayıt altına alınacak, rapor hazırlanacak

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Alt Komisyonu üyeleri, Bakü ve Gence'de temaslarda bulundu. Heyet üyeleri, Ermenistan saldırılarında yaşanan yıkımı yakından gördü. Sivillere yönelik ihlalleri teker teker not eden heyet bir de rapor hazırlayacak.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Her partinin üye barındırdığı bu komisyonda burada yaşananları kayıt altına almak, gelecek nesillere bir ibret vesikası olarak bırakmak ve elbette suçluların cezalandırılması için bir önayak olmak bakımından bu raporu hazırlayacak ve Meclis başkanlığımıza sunacağız." dedi.

Heyet, temasları kapsamında Ermenistan'ın saldırılarında zarar gören ve sivil can kayıplarının yaşandığı Berde ve Terter kentlerini de ziyaret edecek.