Haber Giriş: Kaynak: DHA
Filipinler’i vuran Tayfun heyelanı beraberinde getirdi
[Fotoğraf: DHA]
Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler’i vuran Vamco tayfununun ardından ülkenin çeşitli yerlerinde heyelan ve sel meydana geldi.
Filipinler’i etkileyen tayfun nedeniyle ülkenin Malilipot Belediyesine bağlı San Roque köyünde meydana gelen heyelan yüzlerce metre genişliğinde bir çukur oluşturdu.
Ülke genelinde tayfun nedeniyle en az 39 kişi hayatını kaybettiği 32 kişinin de kaybolduğu belirtildi. Yaklaşık 4 milyon hanede elektrik kesintisi yaşanırken, 350 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, devlet kurumlarının afetzedelere yardım etmesi talimatı verdi.
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