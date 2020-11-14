Ülkede, 1 Kasım'da yapılan seçimlerin ilk turunda en fazla oyu alan Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) lideri olan eski Başbakan Maia Sandu ve mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon cumhurbaşkanlığı koltuğu için yarışacak.

​​​​​​​Dodon’nun görev süresinin sona ermesi nedeniyle yapılacak seçimlerin ikinci turunda, yurt dışında yaşayanlar dahil 3 milyon 287 bin 140 seçmenin sandık başına gitmesi bekleniyor.

Resmi sonuçlar 3 gün içinde açıklanacak

Moldova'da 36 bölgede ve büyükelçiliklerde oy verme işlemi, 139’u yurt dışında, 42'si de Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesinde toplam 2 bin 143 sandıkta gerçekleştirilecek.

Oy kullanma işlemi yarın sabah yerel saatle 07.00’da başlayacak, saat 21.00’da sona erecek.

Ülkedeki seçim yasasına göre, cumhurbaşkanı seçiminin resmi sonuçlarının 3 gün içinde açıklanması gerekiyor.

Seçimleri kazanan aday, 45 gün içinde yemin ederek cumhurbaşkanı görevine başlayacak.

Adaylar kim?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda yüzde 36,16 oyla birinci sırada gelen 48 yaşındaki Sandu, Batı yanlısı tutumu ile biliniyor.

Ülkenin Avrupa Birliği’ne (AB) entegrasyonunu savunan Sandu, Rusya’nın Moldova üzerindeki etkisinin azaltılmasını istiyor.

Sandu, Rusça karşıtı tavır alarak ülkede sadece Moldovacanın konuşulması gerektiğini belirtiyor.

Ülkede 2016’da yapılan cumhurbaşkanı seçimini ikinci turunda, yüzde 52 oy alan Dodon'a karşı yüzde 48 oyla kaybeden Sandu, bu seçimlerde Dodon’dan rövanş almaya çalışacak.

Dodon Rusya'dan yana tutum sergiliyor

Seçimin ilk turunda yüzde 32,61 oyla ikinci olan Rus yanlısı Dodon ise dış siyasette tüm ülkelerle, özellikle de Rusya ile iyi ilişkilerin sürdürülmesi ve Rusçanın okullarda zorunlu ders olarak okutulması gerektiğini savunuyor.

Dodon ayrıca Moldova’nın Romanya ile birleşmesi düşüncesine karşı çıkıyor.

Seçimlere “bağımsız aday” olarak katılan 45 yaşındaki Dodon'un adaylığı mecliste en çok sandalyeye sahip Sosyalist Parti tarafından destekleniyor.

Seçimler gergin geçecek

Seçimlerin ilk turunda yüzde 16,90 oyla üçüncü olan "Bizim" Parti lideri ve Baltsi Belediye Başkanı Renato Usatii'nin seçmenlerinin oyları, ikinci turda belirleyici olacak. Dolayısıyla her iki aday da Usatii'nin seçmenlerinin oyunu kazanmak için mücadele ediyor.

Öte yandan, geçmişte yasa dışı döviz operasyonu yaptığı iddiasıyla ismi Rusya’da arananlar listesine alınan iş insanı Usatii, Dodon'a karşı tavır sergileyerek, Maia Sandu'yu desteklediğini açıkladı. Ancak, Usatii'nin seçmen kitlesinin Rus yanlısı olduğu biliniyor.

Bu da cumhurbaşkanlığı yarışını hangi adayın kazanacağı konusunda belirsizlikler doğuruyor. Bu nedenle seçimin ikinci turunun gergin geçeceği ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu

Moldova'da mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon’un görev süresinin sona ermesi nedeniyle 1 Kasım'da seçime gidilmişti.

Moldova Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre, Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) lideri olan eski Başbakan Maia Sandu yüzde 36,16 oy alarak birinci, seçimlere "bağımsız aday" olarak katılan mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon ise yüzde 32,61 oyla ikinci olmuştu.

Adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kalmıştı.

Dodon, 2016’da yapılan cumhurbaşkanı seçimini, ikinci turda yüzde 48 oy alan Sandu’ya karşı yüzde 52 oyla kazanmıştı.