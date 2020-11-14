27 Eylül'de başlayan çatışmalarda en büyük zararı cephe hattının yakınında bulunan Terter şehri gördü. Ermenistan ordusu bölgeye havan, roket ve misket bombalarıyla 16 binden fazla saldırı düzenledi.

TRT Haber, 44 gün boyunca saldırı altında kalan Terter'i havadan görüntüledi.

Görüntülerde onlarca ev ve kamu binasında oluşan hasar göze çarpıyor. Bir başka dikkat çeken unsur ise şehirdeki hareketlilik. 26 bin nüfuslu Terter'de ateşkes sonrası sivillerin evlerine dönmeye başlaması ile sokaklardaki hareketlilik de arttı.

Ermeni ordusunun saldırılarında Terter'de 143 ev tamamen yıkılmış, binin üzerinde ev ve iş yeri ise hasar görmüştü.

Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

