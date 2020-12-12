Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AGİT Minsk Grubu eş başkanları Fransız Stephane Visconti, ABD'li Andrew Schofer ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk'i kabul etti.

Kabulde, "Ne yazık ki, Minsk Grubu çatışmanın çözümünde herhangi bir rol oynamadı ancak Minsk Grubunun 28 yıl boyunca bunu yapma yetkisi vardı" diyen Aliyev, bölgede durumun artık değiştiğini söyledi.

"Minsk Grubunu buraya davet etmedim"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, heyeti Bakü'ye kendisinin davet etmediğini söyledi:

"Buraya gelmek sizin fikrinizdi. Kameralar önünde de tekrar söyleyebilirim ki Minsk Grubunu buraya davet etmedim. Ancak bana Minsk Grubu gelmek istiyor dediklerinde, tamam, bir mahzuru yok dedim. Belki bana söyleyecekleri bir şeyler vardır dedim."

"Paşinyan kim ki?"

Öte yandan, Eski Ermenistan Cumhurbaşkanları Serj Sarkisyan ve Robert Koçaryan'ın "savaş suçlusu" olduğunu belirten Aliyev, şöyle konuştu:

"Biz aslında Sarkisyan ve Koçaryan'ı yendik. Onlar tüm sorumluluğu Paşinyan'ın üzerine atmak istiyorlar. Daha önce de söyledim. Paşinyan kim ki. O, Sarkisyan ve Koçaryan rejimine karşı protesto dalgasında iktidara gelen rastgele bir adam."