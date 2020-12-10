Emine Erdoğan'dan Zafer Geçidi Töreni paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Zafer Günü Geçit Töreni'ne katılarak Azerbaycan halkının coşkusuna ortak olduklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarının kurtarılması dolayısıyla Bakü'de düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katılan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, "Azerbaycan'ın Zafer Günü Geçit Töreni'ne katılarak, Azerbaycan halkının coşkusuna ortak olduk. Azerbaycan'ın haklı davasının her zaman yanındayız. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve değerli eşi Mehriban Aliyeva'ya samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.
Azerbaycan’ın Zafer Günü Geçit Töreni’ne katılarak, Azerbaycan halkının coşkusuna ortak olduk. Azerbaycan’ın haklı davasının her zaman yanındayız. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve değerli eşi Mehriban Aliyeva’ya samimi evsahiplikleri için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/Ug7uQYDRMa— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 10, 2020