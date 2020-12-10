Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarının kurtarılması dolayısıyla Bakü'de düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katılan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, "Azerbaycan'ın Zafer Günü Geçit Töreni'ne katılarak, Azerbaycan halkının coşkusuna ortak olduk. Azerbaycan'ın haklı davasının her zaman yanındayız. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve değerli eşi Mehriban Aliyeva'ya samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.