Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 18:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da saldırı hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'da saldırı hazırlığındaki terör örgütü mensubunun, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken polis ekiplerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
PKK/KCK/ PYD/YPG terör örgütü mensubu bir şüphelinin, Suriye'den illegal yollarla getirdiği patlayıcı maddeyle eylem yapacağı bilgisi alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Mardin ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlükleri harekete geçti.
Şahsın içerisinde bulunduğu taksi, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinin girişinde bulunan uygulama noktasında polis ekipleri tarafından durduruldu.
Terörist, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken uygulama noktasındaki görevli polis tarafından etkisiz hale getirildi.
Suriye uyruklu olduğu belirlenen şahsın yapılan üst aramasında, üzerine sarılı korse içerisinde ele geçirilen yaklaşık 1,5 kilogram patlamaya hazır parça tesirli bomba imha edildi.
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