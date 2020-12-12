Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 20:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ermenistan güçleri Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ermenistan güçlerinin Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal ettiği açıklandı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan tarafının, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda ateşkesi ihlal ederek provokatif eylemlerde bulunduğunu duyurdu.
Açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından gerekli karşılığın verildiği, şu anda ateşkese uyulduğu bilgisi paylaşıldı.
Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı, Ermenistan'ı 10 Kasım'da ateşkes imzalamaya mecbur etmişti.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Dağlık Karabağ
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