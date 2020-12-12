İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda Suriye'ye yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında Türkiye'nin pek çok ilinden toplanan 350 tır insani yardım malzemesi bölyeye ulaştırılmak için tırlara yüklendi.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde 81 ilden yola çıkan yardım tırları Suriye'ye ulaştı.

Bölgeye ulaşan yardım malzemeleri İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı görevlileri tarafından dağıtılmaya başlandı.

100 briket ev ihtiyaç sahiplerine teslim edildi

Türk Diyanet Vakfı ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile İdlib'de briket evler de inşa edilmişti. 100 briket ev, düzenlenen törenle ihtiyaç sahibi ailelere verildi. Şu ana kadar 20 bin briket evin teslimi gerçekleştirildi.