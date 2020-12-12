Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 19:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den Suriye'ye 350 tır insani yardım
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde 81 ilden yola çıkan 350 insani yardım tırı Suriye'ye ulaştı. Bölgeye ulaşan yardım malzemeleri İHH İnsanı Yardım Vakfı görevlileri tarafından dağıtılmaya başlandı.
İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda Suriye'ye yardım kampanyası başlatıldı.
Kampanya kapsamında Türkiye'nin pek çok ilinden toplanan 350 tır insani yardım malzemesi bölyeye ulaştırılmak için tırlara yüklendi.
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde 81 ilden yola çıkan yardım tırları Suriye'ye ulaştı.
Bölgeye ulaşan yardım malzemeleri İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı görevlileri tarafından dağıtılmaya başlandı.
100 briket ev ihtiyaç sahiplerine teslim edildi
Türk Diyanet Vakfı ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile İdlib'de briket evler de inşa edilmişti. 100 briket ev, düzenlenen törenle ihtiyaç sahibi ailelere verildi. Şu ana kadar 20 bin briket evin teslimi gerçekleştirildi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı
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