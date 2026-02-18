TRT Dinle, Ramazan ayına özel içerikleri bir araya getirdi

Reklamsız ve ücretsiz erişim sunan TRT Dinle, yediden yetmişe her yaştan kullanıcıya hitap eden içerikler sunmaya devam ediyor. Ramazan’ın bereketini dijital ortama taşıyan uygulama, Kur’an-ı Kerim merkezli içerikleriyle dinleyicilere güçlü bir manevi atmosfer vadediyor. Mukabele geleneğinden aşr-ı şerif tilavetlerine, tefsir programlarından ilahilere kadar pek çok özel içerik, Ramazan ayına özel olarak bir araya getirildi. Ramazan ayının manevi derinliğini pekiştirecek Kur’an-ı Kerim tilavetleri, ilahiler, dualar, aşr-ı şerifler ve daha fazlası TRT Dinle’de dinleyicilerini bekliyor.

Kur’an-ı Kerim, ilahiler, dualar ve sureler TRT Dinle’de

İslam âlemi için on bir ayın sultanı olan Ramazan, vahyedilen kutsal kelamın ışığında kalplerin huzur bulduğu, ibadet ve tefekkürün zirveye ulaştığı müstesna bir aydır. TRT Dinle, bu manevi iklimi dijital dünyaya taşıyarak kullanıcılarına geniş bir dini içerik arşivi hazırladı.

Din ve Yaşam kategorisi altında birleştirilen içerikler, mukabele geleneğini yaşatmak isteyenler için cüz cüz Kur’an-ı Kerim, ilahiler, aşr-ı şerifler, namaz sureleri ve duaları bir arada sunuyor. Ramazan süresince Kur’an-ı Kerim’i okumanın yanı sıra istedikleri zaman diledikleri yerden dinlemek isteyen kullanıcılar, ister cüz cüz ister sure bazlı okumalarla Mushaf-ı Şerif’i adım adım takip etme imkânı buluyor.

TRT Dinle, dinleyicilere istedikleri içeriği istedikleri zaman ve yerde dinleme imkânı sağlıyor. Kullanıcılar, ücretsiz olarak indirebilecekleri Google Play ve App Store uygulamaları ya da trtdinle.com adresi üzerinden TRT’nin zengin sesli içerik arşivine kolaylıkla ulaşabiliyor.

Din ve Yaşam kategorisi en çok arananları tek başlıkta topluyor

TRT Dinle, Ramazan ayının manevi atmosferini dijital dünyaya taşıyan Din ve Yaşam kategorisiyle dinleyicilerine oldukça geniş bir içerik yelpazesi sunuyor. Platform, mukabele geleneğini sürdüren cüzlerden etkileyici dualar ve aşr-ı şeriflere, huzur veren ilahilerden öğretici tefsir dersleri, siyer ve fıkıh sohbetlerine kadar pek çok farklı formata reklamsız erişim sağlıyor.

Ramazan’ın ruhuna uygun bir deneyim yaşamak isteyen kullanıcılar, hazırlanan Diyanet Yayınları sesli kitaplarını, tasavvuf müziği seçkilerini ve “Asr-ı Saadet” gibi radyo tiyatrolarını tek bir çatı altında buluyor. Modern arayüzü sayesinde kolay kullanım sağlayan bu dijital kütüphane, namaz surelerinden çocuk kitaplarına kadar uzanan zengin içerikleriyle, Ramazan boyunca kullanıcıların manevi dünyasını zenginleştirecek güvenilir bir kaynak sunuyor.

Asr-ı Saadet radyo tiyatrosu TRT Dinle’de!

TRT Dinle’de yer alan Asr-ı Saadet radyo tiyatrosu, Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu, İslam’ın tebliğ edildiği ve Hz. Peygamber’in insanlığa örnek bir hayat sunduğu dönemi konu alıyor. İnsanlık için hidayet kaynağı olan bu çağın atmosferini yansıtan Asr-ı Saadet radyo tiyatrosu, izleyicileri asırlar öncesine, rahmet iklimine götürüyor.

TRT Dinle, çocuklardan yetişkinlere geniş bir kitleye hitap eden dini içerikli radyo tiyatroları da içeriyor. Cahit Zarifoğlu’nun kaleminden çıkan Yürek Dede ile Padişah, Türk halk şiirinin en önemli isimlerinden birinin hayatını konu alan Yunus Emre, Ramazan eğlencelerinin vazgeçilmezi geleneksel Karagöz ile Hacivat oyunları ve Mevlana’nın Şems sonrası manevi arayışını anlatan Can Ateşinde Kanatlar gibi birbirinden kıymetli eserler dinleyicileri bekliyor.

Ramazan etkinlikleri bu sene okullara taşınıyor

Ramazan etkinlikleri, paylaşma ve yardımlaşma duygularının güçlendiği bu özel ayda değerler eğitimine sağladığı katkılar açısından büyük önem taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ildeki okullara gönderdiği yazıyla Ramazan boyunca “Maarifin Kalbinde Ramazan” teması çerçevesinde çeşitli ramazan etkinlikleri düzenleneceğini duyurdu.

Bu etkinliklerin, toplumsal hayatta paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma bilincini pekiştirmesi; milli birlik beraberlik duygusunu güçlendirmesi ve kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasına katkı sunması hedefleniyor. Çocuklara yönelik hazırlanan programlar, Ramazan’ın manevi atmosferini eğitim ortamlarına da taşıyor.

