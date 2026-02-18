İftarın vazgeçilmezi pide için fırınlar hazır

Vatandaşların özellikle iftar sofrasında görmeyi istediği, Türk mutfağına özgü sıcak pideleri hazırlamak için fırıncılar ramazanda yoğun mesai harcıyor.

Bu yıl ramazan pidesinin kilogramı azami 100 lira olacak.

Ankara ve İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde ramazan pidesinin 250 gramı 25 liradan, 300 gramı 30 liradan, bazı işletmelerde de fırının özelliğinden kaynaklı olarak 350 gramı 35 liradan satışa sunulacak.

"Ramazanda pide talebinde artış oluyor"

Fırın sahibi Zekeriya Kıcırlı, kendi fırınlarında sadece ramazan ayında değil, yıl boyu pide üretimi yaparak vatandaşlara sunduklarını söyledi.

Kıcırlı, yaklaşan ramazan için hazırlıklarını yaptıklarını ve bu dönemde pideye olan talebin de artış gösterdiğini belirterek, "Ramazan bereketli bir ay olduğu için daha çok yoğunluk oluyor. Ona göre çalışmalarımızı yapmış bulunmaktayız ve ramazana hazırız." dedi.

Ramazanda pide konusunda vatandaşların talepleri doğrultusunda yoğunluk beklediklerini vurgulayan Kıcırlı, geçmiş yıllarda pide almak isteyenlerin kuyruklar oluşturduğunu, bu anlamda ilginin de fazla olduğunu anlattı.

Kıcırlı, vatandaşların tercihine göre çeşitli pideler ürettiklerine dikkati çekerek, "Pidede genellikle 4 çeşit var. Normal pidemiz, yumurtalı pidemiz, tekli ve çiftli pidemiz var. İnsanların tercihlerine göre değişiyor." diye konuştu.

Uyguladıkları fiyat politikasına ilişkin de bilgi veren Kıcırlı, yıl boyu pide üretimi yaptıkları için şu ana kadar geçen yıl ramazanda uygulanan fiyatlardan satış yaptıklarını bildirdi.

Kıcırlı, ramazanda ise bu yıl için belirlenen fiyatlardan satış yapmaya başlayacaklarını belirterek, "Ramazana gelene kadar 20 liradan satış yapıyorduk ama ramazanda normal pideyi 25 liradan satacağız. Çiftlide fiyat değişiyor. 300 gram olan 30 lira, 350 gram yumurtalı 35 liradan satılacak." ifadelerini kullandı.

"Elimizden geldiğince pideleri sıcak çıkarmaya çalışıyoruz"

Pideyi korumak için dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin de bilgi veren Kıcırlı, şunları kaydetti:

"İnsanlar sıcak pide almak için kuyruk oluşturuyorlar. Çoğu kişi iftarda pideyi sıcak tüketmek istiyor. Bu yüzden de elimizden geldiğince pideleri sıcak çıkarmaya çalışıyoruz. Hemen birkaç saat içinde yenecek bir şey çünkü. Pide yumuşak olduğu için de ekmeğe göre daha fazla tercih ediliyor. Yumuşak olduğundan sahurda tüketmek istiyorlar. Yumuşak kalması için de hava almaması gerekiyor. Bunun için pideleri şeffaf bir poşetin içine alıp ağzını bağlamalarını öneriyoruz."