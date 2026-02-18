  • İMSAK

TRT Haber 18.02.2026 09:15

İlk teravih namazı bugün kılınacak

İslam dünyasının heyecanla beklediği rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan, yarın günü tutulacak ilk oruçla başlayacak. Müslümanlar bugün akşam ilk teravih namazını kılacak, gece ise ilk sahura kalkacak.

İlk teravih namazı bugün kılınacak

İslam aleminin büyük bir özlemle beklediği, "on bir ayın sultanı" olarak nitelendirilen Ramazan ayı yarın günü başlıyor.

Huzur ve bereket ayı Ramazan'ın manevi iklimine girmeye hazırlanan Müslümanlar, bu akşam yatsı namazıyla birlikte camilere akın ederek Ramazan'ın ilk teravih namazını eda edecek.

İftar vakitlerine göre, Türkiye'de ramazanın ilk iftarı yarın saat 17.51'de Iğdır'da yapılacak, orucu en geç Edirneliler saat 18.58'de açacak.

İlk iftar, Ankara'da 18.35, Adana'da 18.29, Bursa'da 18.50, Diyarbakır'da 18.08, Edirne'de 18.58, Erzurum'da 18.02, Hakkari'de 17.55, Iğdır'da 17.51, Kayseri'de 18.26, Konya'da 18.39, Mersin'de 18.32, Rize'de 18.03, Zonguldak'ta 18.38'de açılacak.

Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, bugünü yarına bağlayan vakitte ilk sahura kalkacak ve niyet edecek. Yarın akşam ise ilk iftar sofraları kurulacak.

Camilerde hazırlıkları tamamlandı

Ramazan ayı boyunca camilerde mukabeleler okunacak, hatimler indirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye genelindeki camilerin temizlik, ses ve ışık sistemlerinin bakımları tamamlandı. Mahyalar da Ramazan ayı boyunca camilerin minarelerini süsleyecek.

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'e (s.a.v) Kur'an-ı Kerim ayetlerinin inmeye başladığı Ramazan ayı, aynı zamanda bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de içinde barındırıyor. Bu mübarek ayda Müslümanlar, oruç tutarak nefis terbiyesi yapmanın yanı sıra, zekat ve fitre vererek toplumsal dayanışma ve yardımlaşma örneği sergileyecek. Ramazan ayı, yapılacak son iftarın ardından kılınacak bayram namazı ile sona erecek.

