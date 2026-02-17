  • İMSAK

  • GÜNEŞ

  • ÖĞLE

  • İKİNDİ

  • AKŞAM

  • YATSI

Ramazan
AA 17.02.2026 16:33

Ramazan hilali ilk olarak Büyük Okyanus'ta görülecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, ramazanın başladığını bildiren hilalin, hicri takvime göre Büyük Okyanus'tan itibaren görüleceğini bildirdi.

Ramazan hilali ilk olarak Büyük Okyanus'ta görülecek

Hicri takvimdeki 12 ayı ifade eden "kameri ay"ları belirlemek için yapılan hesaplamada, Ay'ın Dünya etrafında döndüğü süre esas alınıyor, buna göre "içtima ile rüyet" kriterleri kullanılıyor.

"İçtima" Dünya, Ay ve Güneş üçlüsünün aynı doğrultu üzerinde bulunmasını, "rüyet" ise Ay'ın Dünya etrafındaki hareketini sürdürürken içtima konumundan 8 derece açılmasını ifade ediyor.

Ramazanın başladığını gösteren hilal de bu hesaplamaya göre belirleniyor.

Ramazan ayının hilali için bugün Greenwich saatiyle 12:01'de içtima, yarın 03:42'de rüyet olacak.

İçtima ve rüyet gerçekleşeceği için ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak.

Ramazan hilali ilk olarak Büyük Okyanus'tan itibaren görülecek. Hilal, Avustralya, Asya kıtasının büyük bölümü, Afrika'nın doğusu, Arabistan Yarımadası, Türkiye'nin doğusunda ve Doğu Avrupa'nın bir kısmında da ilk gün görülebilecek.

Yurt içinde 41, yurt dışında 62 noktada hilal gözlem çalışması yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 200'den fazla ülkedeki yaklaşık 19 bin noktanın imsakiye bilgileri yayımlandı.

ETİKETLER
Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan Ayı
Sıradaki Haber
Minarelerde yarım asırlık emek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:20
İran Dışişleri: ABD ile temel ilkelerde anlaşmaya vardık
16:51
Altının kilogram fiyatı 7 milyon 280 bin liraya düştü
16:47
Denizler için kuvvetli fırtına uyarısı
16:42
Avrupa'da geçen yıl Müslüman karşıtlığının en çok görüldüğü ülke Fransa
16:38
Demans hastasının kartından markette 25 bin TL çekildi iddiası
16:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'da resmi törenle karşılandı
Kocaeli’de su kuşları kışı geçirmek için körfez çevresinde toplandı
Kocaeli’de su kuşları kışı geçirmek için körfez çevresinde toplandı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'da resmi törenle karşılandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ