  • İMSAK

  • GÜNEŞ

  • ÖĞLE

  • İKİNDİ

  • AKŞAM

  • YATSI

Ramazan
AA 18.02.2026 11:20

En uzun ve en kısa oruç tutacak iller belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunca yapılan gözlemlere göre, ramazan Türkiye'de yarın başlayacak, bu akşam ülke genelindeki cami ve mescitlerde ilk teravih namazı kılınacak. Ramazanın ilk günü Hatay'da 12 saat 34 dakika ile en uzun, Sinop ve Kırklareli'nde 12 saat 26 dakika ile en kısa oruç tutulacak.

En uzun ve en kısa oruç tutacak iller belli oldu

Yarın ilk imsak Iğdır'da saat 05.21'de, son imsak Çanakkale'de saat 06.32'de olacak.

İlk iftar Iğdır'da 17.51'de, son iftar Çanakkale'de 19.01'de yapılacak.

İlk sahur ve iftar saatleri belli oldu
İlk sahur ve iftar saatleri belli oldu

İlk gün Hatay'da 12 saat 34 dakika ile en uzun, Sinop ve Kırklareli'nde 12 saat 26 dakika ile en kısa oruç tutulacak.

Ramazan ayının ilk günü kuzeyde Norveç'in Tromsö şehrinde 11 saat 33 dakika, Ekvatorda Kenya'nın Nairobi şehrinde 13 saat 26 dakika oruç tutulacak.

En uzun oruç Şili'nin Punta Arenas kentinde tutulacak

Dünya genelinde ilk gün Şili'nin Punta Arenas kentinde 16 saat 45 dakika ile en uzun oruç tutulacak.

Ramazanın son günü olan 19 Mart'ta ilk iftar Iğdır'da saat 18.21'de, son iftar ise Çanakkale'de saat 19.32'de yapılacak.

Mardin, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Hatay, Adana, Karaman, Mersin ve Antalya'da 13 saat 38 dakikayla en kısa, Sinop'ta 13 saat 46 dakikayla en uzun oruç tutulacak.

ETİKETLER
Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan Ayı
Sıradaki Haber
İlk teravih namazı bugün kılınacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:51
Mobil kapsama haritası genişliyor: 214 yerleşime daha mobil hat
12:41
Bayraktar TB3'ten zorlu koşullarda yapay zeka destekli uçuş
12:41
Enerjide dev iş birliği: TPAO ve Shell'den ortak hamle
12:18
Göbeklitepe için hedef 1 milyon ziyaretçi
12:17
Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve bebekleri öldü
12:06
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 128 zanlı tutuklandı
Uluabat Gölü'nün suyu "Küçük Venedik"teki evlere dayandı
Uluabat Gölü'nün suyu "Küçük Venedik"teki evlere dayandı
FOTO FOKUS
Bayraktar TB3'ten zorlu koşullarda yapay zeka destekli uçuş
Bayraktar TB3'ten zorlu koşullarda yapay zeka destekli uçuş
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ