  • İMSAK

  • GÜNEŞ

  • ÖĞLE

  • İKİNDİ

  • AKŞAM

  • YATSI

  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kilis
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Şanlıurfa
  • Siirt
  • Sinop
  • Şırnak
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ramazan
AA 20.02.2026 12:55

Ticaret Bakanlığı ramazanda fiyat denetimlerini sürdürüyor

Ticaret Bakanlığı ekipleri, ramazanda temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat denetimlerine devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı ramazanda fiyat denetimlerini sürdürüyor

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, başkentte bir alışveriş merkezinde yer alan markette denetim yaptı.

Ramazan ayı kapsamında gerçekleştirilen denetimde ekipler, temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin etiketlerini inceledi. Ekiplerce, etiket-kasa fiyatı uyuşmazlığına yönelik de denetim yapıldı. Haksız fiyat denetimi kapsamında ürünlerin alış ve satış tutarları kontrol edildi.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca alınacak haksız fiyat kararının ardından idari para cezası uygulanıyor. Tespit edilen her bir aykırılık için 3 bin 973 lira ceza veriliyor.

81 ilde devam ediyor

Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, Bakanlığın talimatları doğrultusunda 81 ilde denetimlerin sürdüğünü belirterek, "Ramazan ayı boyunca fiyat hareketliliğine mahal vermemek adına yerel, ulusal zincir marketlerde, başta temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik, Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında yoğun şekilde denetimlerimize devam ediyoruz." dedi.

ETİKETLER
Denetim Ramazan Ayı
Sıradaki Haber
AK Parti Gazze ve Suriye'de de ‘gönül sofraları’ kuracak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:51
KIZILELMA testleri başarıyla geçiyor
12:33
Soykırımcı İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de ramazan yokluk, korku ve ölüm tehdidi altında karşılandı
12:19
Sivas ve Karaman'ın güneşi elektriğe dönüşüyor
11:57
Geçen yıl son 55 yılın en sıcak beşinci yılı oldu
11:51
Ayakla hamur çiğnenen tatlı imalathanesi mühürlendi
11:50
Türkiye’de 4 ilin ihracatı 1 milyar doları geçti
Hırka-i Şerif İstanbul'da ziyarete açıldı
Hırka-i Şerif İstanbul'da ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
KIZILELMA testleri başarıyla geçiyor
KIZILELMA testleri başarıyla geçiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ