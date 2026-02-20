AK Parti Gazze ve Suriye'de de ‘gönül sofraları’ kuracak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, ramazan ayında Teşkilat Başkanlığının koordinasyonunda 86 milyon vatandaşa ulaşmak için adeta bir seferberlik ruhuyla sahada olacaklarını söyledi.

"Gittiğimiz hanelere sayın Cumhurbaşkanımızın selamını götüreceğiz." diyen Kaya, "Gönül Sofraları" ismini verdikleri AK Parti'nin gelenekselleşmiş hale gelen iftar ziyaretlerinin olacağını belirtti.

AK Parti teşkilatlarının önce ev ziyaretleri yaparak, ihtiyaç sahibi hanelere destek olacağını, sonrasında da bir evde iftarını açacağını anlatan Kaya, "Gönül Sofrası dediğimiz 1 milyon hanede iftar yapmayı planlıyoruz." dedi.

Kaya, bakanlar, AK Parti genel başkan yardımcıları, MKYK üyeleri, kadın kolları ve gençlik kolları üyelerinin bu iftarlara katılacağını dile getirdi.

"Bakanlarımızla birlikte 11 deprem ilinde sahada olacağız"

İftar sonrası "Bir fincan muhabbet" adını verdikleri ev ziyaretleri de yapacaklarını aktaran Kaya, bu ziyaretleri teravih sonrasında yapmayı planladıklarını ifade etti.

Bugün itibarıyla "Yeni Evim, İlk İftarım" programlarına başlayacaklarını açıklayan Kaya, şöyle devam etti:

"Bakanlarımızla birlikte 11 deprem ilinde sahada olacağız. Evlerine kavuşan depremzede kardeşlerimizle yeni evlerindeki ilk iftarlarında yanlarında oruç açacağız ve onlarla sohbet edip hemhal olacağız. Tabii çok büyük bir felaketin ardından yeni evleriyle, yeni umutlarla hayata tutunmaya çalışan insanlarımız bunlar. Anahtar teslimlerini yaptığımızda gerçekten büyük bir mutlulukla, umutla yeniden ayağa kalktıklarına şahitlik ettiğimiz insanlar. Ramazan ayında da onları unutmayacağız ve yanlarında olacağız."

"Evlilik kredisi alarak yuvasını kurmuş gençlerimizin de iftar sofralarında konuğu olacağız"

Bu ramazan ayına özel hazırladıkları projeyi de paylaşan Kaya, "Evlilik kredisi alarak devletimizin desteğiyle evlenen, yuva kuran gençlerimizin evlerinde 'Hayırlı Olsun Ziyareti' adını verdiğimiz iftar ziyaretleri yapacağız." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, 2025 yılının "Aile Yılı", 2026-2035 dönemini "Aile ve Nüfus 10 Yılı" ilan ettiklerini hatırlatarak, "Gençlerin evliliğini teşvik etmek için türlü desteklerimiz var. Bu krediyi alarak yuvasını kurmuş gençlerimizin de iftar sofralarında konuğu olacağız." diye konuştu.

Şehit yakınları ve gazilerin iftar sofralarında yanlarında olacaklarını bildiren Kaya, AK Parti 81 il teşkilatının şehit yakınları ve gaziler için iftar programları düzenleyeceğini, şehit yakınları ve gazileri "Bir fincan muhabbet" ziyaretleri kapsamında da ziyaret edeceklerini aktardı.

"Ramazan Komşularımızla Güzel" projesi

Engelli ailelerle iftarda buluşacaklarını anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Bu sene, özellikle 'Ramazan Komşularımızla Güzel' dediğimiz AK Parti teşkilatlarının komşularını iftara davet ettiği, komşularımızla iftar yapacağımız da bir sene olacak. Çocuklarımızı ramazanın o manevi iklimini yaşamaları için ilk oruçlarını tutmaya başlayacakları tekne orucunda iftar sofralarında buluşturacağız. Onlara hediyeler vereceğiz. Çocuklarımızı da mutlu edeceğiz. Yine aslında her ramazan yaptığımız bayrama yakın bayramlık hediyeleriyle 81 ilde çocuklarımızı sevindirmeyi hedefliyoruz. 'Arife Çiçekleri' adını verdiğimiz bir projeyle 81 ilde çocuklarımıza bayramlık hediyeleriyle onların yüzünü güldüreceğiz. 'Çocuk gülerse dünya güler' diyoruz. Onun için özellikle bayramlık alma imkanı olmayacak çocuklarımıza bayramlık hediye etmeyi hedefliyoruz."

Gazze ve Suriye'de de ramazan programları düzenleyeceklerine işaret eden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Kardeşini Unutma' dedik bu ramazan da. Gazze'de çok zor şartlarda ramazanı karşılayan Müslüman kardeşlerimiz için ramazan yemek destekleri yapacağız. Bunun için de bir çalışmamız var. İftar sofraları kuruluyor orada. Sivil toplum kuruluşlarımız yapıyor. Biz de AK Parti olarak o sivil toplum kuruluşlarımıza destek olarak ramazanda Gazzeli kardeşlerimizin yanında olacağız inşallah. Bir de özel bir iftar programımız var bu sene; Suriye'de de iftar sofralarında oradaki Kürt, Türkmen, Arap kardeşlerimizle iftar sofralarında da bir araya geleceğiz. Ve oradaki çocukların da bayrama yakın bayramlık hediyeleriyle yüzlerini güldürmeyi amaçlıyoruz."

Ramazanın, 86 milyonun kardeşliğinin, birliğinin, dayanışmasının arttığı bir ay olduğunu vurgulayan Kaya, "Biz de AK Parti teşkilatları olarak bu ayda seferberlik ruhuyla Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını her bir haneye ulaştırmayı hedefliyoruz. Girilmedik ev, dokunulmadık gönül bırakmamayı hedefliyoruz. İnşallah ramazanın bereketiyle birlikte tüm hanelerin huzurla dolduğu, bereketle dolduğu bir ayı yaşarız hep birlikte." ifadelerini kullandı.