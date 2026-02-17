  • İMSAK

AA 17.02.2026 11:23

Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi ramazanda 6 şehirde ziyarete açılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi", ramazan boyunca 6 şehirde ziyarete açılacak.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden (VGM) yapılan açıklamaya göre, Genel Müdürlük ile Milli Saraylar Başkanlığı, ramazan ayının manevi iklimini kültürel mirasla buluşturmak amacıyla 20 Şubat-17 Mart arasında 6 şehirde "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi"nin kapılarını açacak.

Sergide, Kabe örtüleri, Ravza-i Mutahhara örtüleri, Hazreti Muhammed'in Saç-ı Şerifi ve Sakal-ı Şerifi'nin yanı sıra VGM'ye bağlı müzeler, teberrükat depoları ve vakıf kayıtları arşivinden seçilen kutsal emanetler ve taşınır vakıf kültür varlıklarının yer alacağı 99 eser olacak.

Sergi, 20-22 Şubat'ta Tüyap Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi, 25-27 Şubat'ta Tokat Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonu, 2-3 Mart'ta Kastamonu 23 Ağustos Spor Salonu, 6-8 Mart'ta Sivas Şehit Ahmet Eyce MTAL Spor ve Sergi Salonu, 10-12 Mart'ta Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi ve 15-17 Mart'ta Kayseri Flamingo De Luxe Balo Salonu'nda ziyaretçilerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ramazan Ayı Vakıflar Genel Müdürlüğü Sergi
