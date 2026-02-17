  • İMSAK

Ramazan
TRT Haber 17.02.2026 10:13

Camilerde ilk teravih coşkusu yarın

İslam dünyasının heyecanla beklediği rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan, perşembe günü tutulacak ilk oruçla başlayacak. Müslümanlar yarın akşam ilk teravih namazını kılacak, gece ise ilk sahura kalkacak.

Camilerde ilk teravih coşkusu yarın
[Fotograf: AA]

İslam aleminin büyük bir özlemle beklediği, "on bir ayın sultanı" olarak nitelendirilen Ramazan ayı perşembe günü başlıyor.

Huzur ve bereket ayı Ramazan'ın manevi iklimine girmeye hazırlanan Müslümanlar, yarın akşam yatsı namazıyla birlikte camilere akın ederek Ramazan'ın ilk teravih namazını eda edecek.

İftar vakitlerine göre, Türkiye'de ramazanın ilk iftarı perşembe günü saat 17.51'de Iğdır'da yapılacak, orucu en geç Edirneliler saat 18.58'de açacak. İlk iftar, Ankara'da 18.35, Adana'da 18.29, Bursa'da 18.50, Diyarbakır'da 18.08, Edirne'de 18.58, Erzurum'da 18.02, Hakkari'de 17.55, Iğdır'da 17.51, Kayseri'de 18.26, Konya'da 18.39, Mersin'de 18.32, Rize'de 18.03, Zonguldak'ta 18.38'de açılacak.

Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, yarın geceyi perşembe gününe bağlayan vakitte ilk sahura kalkacak ve niyet edecek. Perşembe akşamı ise ilk iftar sofraları kurulacak.

Camilerde hazırlıkları tamamlandı

Ramazan ayı boyunca camilerde mukabeleler okunacak, hatimler indirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye genelindeki camilerin temizlik, ses ve ışık sistemlerinin bakımları tamamlandı. Mahyalar da Ramazan ayı boyunca camilerin minarelerini süsleyecek.

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'e (s.a.v) Kur'an-ı Kerim ayetlerinin inmeye başladığı Ramazan ayı, aynı zamanda bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de içinde barındırıyor. Bu mübarek ayda Müslümanlar, oruç tutarak nefis terbiyesi yapmanın yanı sıra, zekat ve fitre vererek toplumsal dayanışma ve yardımlaşma örneği sergileyecek. Ramazan ayı, yapılacak son iftarın ardından kılınacak bayram namazı ile sona erecek.

Ramazan Ayı
