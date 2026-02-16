  • İMSAK

AA 16.02.2026 15:59

Rami Kütüphanesi'nde çocuklar için 'İlk Orucum, İlk İftarım' etkinliği düzenlenecek

Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklarla buluşturmak amacıyla Rami Kütüphanesi tarafından geleneksel hale getirilen "İlk Orucum, İlk İftarım-Masallarla Tekne Orucumu Açıyorum" etkinliği, bu yıl 21 Şubat'ta minik katılımcılarla buluşacak.

Rami Kütüphanesi'nde çocuklar için 'İlk Orucum, İlk İftarım' etkinliği düzenlenecek

Rami Kütüphanesi'nden yapılan açıklamaya göre, ramazan kültürünün paylaşma, sabır ve iyilik temaları çerçevesinde aktarılacağı etkinlikte çocuklar hem eğlenecek hem de manevi değerlerle tanışacak.

Çocukların ilk oruç deneyimlerinin anlamlı ve hatırlanabilir bir anıya dönüşmesinin hedeflendiği etkinlikte masal anlatıcıları Ümit Yaşar Özkan ve Elif Konar Özkan, ramazan temalı anlatılarıyla çocukları masal dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkaracak.

Çocuklar tekne oruçlarını hep birlikte açacak

Anlatılarla zenginleşen programda, öğle ezanının okunmasıyla birlikte çocuklar tekne oruçlarını hep birlikte açacak ve ilk iftar heyecanını paylaşacak.

Salon 121'de 12.45-13.45 saatleri arasında gerçekleştirilecek program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verilecek.

Rami Kütüphanesi, kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasına katkı sunan etkinlikleriyle ramazan ayı boyunca çocuklara ve ailelere yönelik programlara ev sahipliği yapmaya devam edecek.

