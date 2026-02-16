  • İMSAK

Ramazan
AA 16.02.2026 12:45

Külliyede Ramazan: Yüzlerce etkinlik ziyaretçileri bekliyor

Geleneksel hale gelen “Külliyede Ramazan” programı bu yıl da dolu dolu içerikle geliyor. Kültür, sanat ve eğlenceyi bir araya getiren etkinlikler ramazan boyunca devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ramazanda geleneksel hale gelen ramazan etkinlikleriyle vatandaşları bir araya getirmeye hazırlanılıyor.

Ramazan boyunca düzenlenecek yüzlerce etkinlik, her yaştan ziyaretçiye kültür, sanat, eğitim ve eğlence dolu anlar yaşatacak.

Çocuklara özel eğlenceli parkurlar, atölye çalışmaları ve TRT Çocuk müzikallerinden, konserler, söyleşiler, kitap fuarı ve imza günlerine kadar geniş içerik ziyaretçileri bekliyor.

Program kapsamında ayrıca sinema gösterimleri, bilim şovları, geleneksel sanat eğitimleri, spor aktiviteleri, yarışmalar ve geri dönüşüm etkinlikleri de yer alacak.

Teknoloji ve farkındalık temalı etkinlikler arasında uçuş simülatörleri, keşif atölyeleri, uzay müzesi, televizyonculuk deneyim alanları, siber güvenlik eğitimleri ve dijital oyun alanları bulunurken, sağlıklı yaşam etkinlikleri, trafik bilinci eğitimleri, sera içi üretim uygulamaları ve orman yangınları farkındalık tüneli de ziyaretçilere açık olacak.

Ramazanın manevi atmosferi ise her akşam canlı yayınlanacak iftar programlarıyla yaşanacak.

Etkinlikler, Millet Camii, Millet Kongre ve Kültür Merkezi, Millet Sergi Salonu ve Millet Kütüphanesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, kulliyederamazan.com adresinden ve "Külliyede Ramazan" sosyal medya hesaplarını takip ederek, gün gün etkinlik takvimine ulaşabilecek.

İletişim Başkanlığından "Külliye'de Ramazan" paylaşımı

İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Külliye'de Ramazan etkinliklerine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen Külliye’de Ramazan, çocuklarımızın neşe dolu seslerine ve gençlerimizin ufkunu açacak etkinliklere kapılarını aralıyor. Tüm vatandaşlarımızı Ramazan’ın feyzini paylaşmak ve kardeşlik iklimini birlikte yaşamak için Külliye’de Ramazan etkinliklerine bekliyoruz. Program takvimi ve detaylı bilgi için; kulliyederamazan.com"

ETİKETLER
Cumhurbaşkanlığı Ramazan Ayı TRT
