Afrika steplerinin ve hayvanat bahçelerinin en sevimli üyelerinden zürafaların nesli tükeniyor. Dünya Vahşi Yaşam Konferansı İsviçre'nin Cenevre’de kentinde düzenlendi. Gündeminde, savunmasız ve nesli tükenmekte olan türler yer aldı.

Konferansta, zürafaların nüfus azalmasına karşı savunmasız bir tür olduğuna dikkat çekildi. İnsanlar, zürafaların çok fazla olduğunu düşünüyor. Ancak zürafaların nesli, Afrika'nın çeşitli bölgelerinde tehdit altında.

Dünya Vahşi Yaşam Konferansı'ndan acil önlem kararı çıktı. Zürafalara ilişkin her türlü ticaret ve avlanmanın yasaklanması konusunda çalışma başlatılacak.

Kaynak: TRT Haber