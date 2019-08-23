Kütüphanelerdeki yüzlerce kitap, her gün birçok kişinin elinden geçiyor. Bu da kitapların temiziliği için önemli bir sorun. Çözümü ise Çorumlu genç bir girişimci buldu.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teknogirişim Sermaye Desteği programından yararlanan Makine Mühendisi Osman Çardakkol, yerli imkanlarla kitap temizleme cihazı üretti.

Makinenin içine yerleştirilen kitap, bütün toz, virüs ve bakterilerden arındırılıyor.

Bir dakikada kitap temizliği

Yüzde 95 yerlilik oranına sahip olan cihaz, Türkiye'deki önemli kütüphanelerde kullanılmaya başlandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kütüphanesi de onlardan biri.

Çardakkol, "Türkiye'de yaklaşık 15 adet satış yaptım. Bunların içinde Ankara'daki Milli Kütüphane ve Devlet Bahçeli'nin kütüphanesi de var" dedi.

Kullanıcının isteğine göre parfüm de eklenebilen cihaz sayesinde, kitapların ömrü de uzayacak.

Haber: Ahmet Temelci