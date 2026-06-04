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Gündem
TRT Haber 04.06.2026 13:52

"CİMER’e Renk Kat" yarışmasında çocuklar ödüllerini aldı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen “CİMER’e Renk Kat” Resim Yarışması Ödül Töreni’nde çocuklarla bir araya geldi.

"CİMER’e Renk Kat" yarışmasında çocuklar ödüllerini aldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen “CİMER’e Renk Kat” Resim Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER’in millet ile devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların, çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi.

"CİMER’e Renk Kat" yarışmasında çocuklar ödüllerini aldı

Yarışmaya Türkiye’nin farklı bölgelerinden gönderilen 1.300 eser, çocukların CİMER’e ve kamu kurumlarına olan ilgisini gözler önüne serdi. Eserlerin, millet ile devlet arasındaki iletişimin çocuklar nezdinde de karşılık bulduğunu gösterdiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milletle devlet arasındaki iletişimi güçlendirme vizyonunun önemli unsurlarından biri olan CİMER’in, vatandaşların talep ve beklentilerini ilgili kurumlara ulaştırmaya devam ettiği, bu kapsamda hayata geçirilen Çocuk CİMER Platformu ile çocukların kamusal iletişim süreçlerine daha etkin katılımının hedeflendiğini hatırlattı.

"CİMER’e Renk Kat" yarışmasında çocuklar ödüllerini aldı

Çocukların devletle kurduğu bağı güçlendirmeye yönelik hazırlanan “Cumhur Dede” kitabı ile “25 Soruda CİMER” çalışması da bilgilendirici ve eğitici içerikleriyle çocuklara ulaştırıldı.

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Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı
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