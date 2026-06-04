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Gündem
AA 04.06.2026 13:25

Uyuşturucu ticaretine operasyon: 15 milyarlık mal varlığına el kondu

Diyarbakır'da uyuşturucu suçundan kaynaklanan mal varlığını akladığı tespit edilen 18 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, yaklaşık 15 milyar lira değerindeki otel, araç, arsa, tarla, daire ile banka hesaplarına el konuldu.

Uyuşturucu ticaretine operasyon: 15 milyarlık mal varlığına el kondu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanımına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Bu kapsamda "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama", "yasa dışı kenevir ekimi ve tohumu temin etme", "yasa dışı ekimi kolaylaştırma ve kenevir ekiminden elde ettikleri uyuşturucu maddeyi ülke genelinde piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden ve çeşitli yöntemlerle parayı mal varlığı edinmeye dönüştürerek suç gelirlerini aklama" suçlarını işleyenlere yönelik çalışma yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, elde ettikleri uyuşturucuları Diyarbakır ve diğer illere sevk ederek ülkede uyuşturucu madde kullanımının artmasına neden olan, uyuşturucu imal ve ticareti yaparak haksız kazanç elde eden, elde ettikleri haksız kazançları (kara parayı) çeşitli yöntemlerle aklayarak finansal sisteme aktaran ve böylece hem vatandaşları zehirleyen hem de ülkenin finansal sistemine zarar verenlerin yakalanabilmesi ve faaliyetlerine son verilmesi amacıyla 8 aylık kapsamlı ve titiz çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diyarbakır'da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama' ve '2313 sayılı Kanun'a muhalefet' öncül suçlarından haksız kazanç elde ederek kendi adına ve birlikte yaşadığı aile fertleri veya bağlantılı oldukları üçüncü şahıslar adına taşınır veya taşınmaz mal varlığı edindiği değerlendirilen şüpheliler hakkında yapılan araştırma neticesinde TCK-282 suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu kapsamında 5 soruşturma dosyası açılarak 18 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır."

Soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama" ve "2313 sayılı Kanun'a muhalefet" öncül suçlarını işleyen ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçuna karıştıkları tespit edilen 18 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Operasyonda 18 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak fazla miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Ayrıca bu şahıslara ait İzmir'in Çeşme ilçesinde faaliyet gösteren dört yıldızlı otel, 3 özel halk otobüsü ve hatları, 2 ticari taksi ve hatları, Diyarbakır'da bulunan toplam 970 dönümlük 109 arsa ve tarla, Çeşme ilçesinde bulunan 9 dönümlük arsa, 7 araç, 33 daire, 4 dükkan, 128 banka hesabı olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 15 milyar lira değerinde olan mal varlığına yönelik el koyma işlemi yapılmıştır."

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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