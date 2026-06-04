Parçalı Bulutlu 26ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 04.06.2026 13:01

TSK'ya yönelik yeni düzenlemeler Meclis yolunda

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili ihtiyaç duyulan alanlara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulacak.

TSK'ya yönelik yeni düzenlemeler Meclis yolunda

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, TSK'ya ilişkin düzenlemeleri kapsayan kanun teklifinin çalışmalarında sona geldi.

İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan kanun teklifine göre, Askeralma Kanunu'nun "Askerlik Muafiyeti" başlıklı 42. maddesi kapsamında askerlik hizmetinden muaf tutulanlar, uzman erbaş olabilmek için başvuru yapabilecek.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda istihdamının artırılması amacıyla çeşitli düzenlemelere gidilecek.

Daimi konuşlu bulundukları limanlar dışında yurt içi limanlarda konuşlanan denizaltı gemilerinde konaklama imkanı sağlanamayan hallerde personele konaklama gideri ödenecek.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki eğitim ve öğretim kurumlarında ders vereceklere ek ders ücreti uygulaması 2029-2030 eğitim öğretim dönemi sonuna kadar uzatılacak.

Vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezleri "askeri mahal" kapsamına dahil edilecek.

Ayrıca teklifle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda bazı düzenlemelere de gidilecek.

ETİKETLER
Türk Silahlı Kuvvetleri TBMM Milli Savunma Bakanlığı
Sıradaki Haber
MSB: Yunanistan ve GKRY'nin silahlanma faaliyetleri yakından takip ediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:38
2026-STS Öğretmenlik sınav giriş belgeleri erişime açıldı
13:33
Bakan Bayraktar: Enerji arz güvenliği açısından ülkemiz için bir risk öngörülmemektedir
13:32
CHP Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi davasına ret kararı
13:31
Mayısta en fazla ihracat yapan sektör otomotiv oldu
13:27
İsviçre'de mahkeme, Filistin destekçisi aktivistlere verilen para cezasını iptal etti
13:25
Uyuşturucu ticaretine operasyon: 15 milyarlık mal varlığına el kondu
Savaş kurbanı Gazzeli çocuklar, temel haklarından mahrum ve zorluklarla mücadele ederek büyüyor
Savaş kurbanı Gazzeli çocuklar, temel haklarından mahrum ve zorluklarla mücadele ederek büyüyor
FOTO FOKUS
Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açıyor
Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ