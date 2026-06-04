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TRT Haber
HABER GİRİŞ
04.06.2026 13:09
, 04.06.2026 13:22
Fenerbahçe Başkanı Saran'a 'yasa dışı bahse teşvik' suçundan ceza
Fenerbahçe'de Başkanı Sadettin Saran hakkında 'yasa dışı bahse teşvik etmek' suçundan 2 yıl 6 ay hapis ile 562 bin 500 lira adli para cezası verdi.
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