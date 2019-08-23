Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde belediye işçileri, su şişelerini ve çekirdek kabuklarını umursamadan yere attı. İlçenin en işlek caddesi adeta çöplüğe döndü. Çöpleri atan belediye çalışanları ardından eldivenleri giyip, çöpleri topladı.
Çevre temizliğine dikkat çekmek isteyen belediye, ilginç bir yönteme başvurdu.
Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin, etkinlikle insanlara çevreyi nasıl kirlettiklerini gösterdiklerini söyledi. Çevredekiler de çöp toplama etkinliğine destek verdi.
Haber: Bülent Mavzer