Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 07:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zihinsel engelli Yiğit'e doğum gününde polisler sürpriz yaptı
Çanakkale Biga'da yaşayan zihinsel engelli olan minik Yiğit'e, polisler, doğum gününde sürpriz yaptı. Polisleri karşısında gören Yiğit, sevinçten ne yapacağını şaşırdı.
Zihinsel engelli olan özel çocuk Yiğit'in doğum günüydü. Biga Emniyet Müdürlüğünde çalışan polis ağabey ve ablaları, Yiğit'e doğum günü sürprizi yaptı. Hem doğum günü pastası hem de hediyelerini alan polisler, Yiğit'in yaşadığı eve gitti.
Polisleri gören Yiğit sevinçten ne yapacağını bilemedi. Ardından kendisi için alınan doğum günü pastası ve hediyeyi gördü. Mutluluğu ikiye katlandı. Bir annesine bir babasına koştu.
Ailesinin daha önce polislerden korktuğunu söylediği Yiğit, bu sürprizle polis korkusunu da yenmiş oldu.
Yiğit, ziyaret sonrası el sallayarak polis abi ve ablalarını uğurladı.
Etiketler: Engelliler
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