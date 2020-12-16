Arzu nine 2 Aralık tarihinde, kızıyla birlikte yaşadığı Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde rahatsızlandı.

Ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne götürülen Arzu nine, yapılan tetkiklerin ardından hastanenin COVID servisine yatırıldı.

14 gün tedavinin ardından taburcu oldu

Arzu nine burada yapılan 14 günlük tedavinin ardından iyileşerek bugün alkışlarla taburcu oldu. Hastaneden ayrılışında sevinçle ve mutlulukla ayrılan yaşlı nine, herkese el sallayarak sevincini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Atatürk'e de selam gönderen Arzu nine, kendisini uğurlayan sağlık çalışanlarına "Ben ölürsem hepiniz geleceksiniz" diye de espri yapmayı da ihmal etmedi.

İlerlemiş yaşına rağmen yaşadığı köyde doğal beslenen ve gündelik işleri de rahatlıkla yaptığını anlatan Arzu nine, devletin kendisine sahip çıktığını aktardı.

[Fotoğraf: AA]

'Arzu ninenin genel durumu iyi'

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Seda Toksoy, Arzu ninenin tedavisiyle ilgili şunları söyledi:

"Hastaya 2 Aralık 2020’de COVID-19 pozitif olarak teşhis konuldu. Yaşı itibariyle polikliniğe getirildi. Sadece baş ağrısı vardı. Akciğer tomografisini çektik. Biraz takip etmek istedik. Genel durumu iyiydi. Ama oksijen durumu biraz düşmeye başladı. Dolayısıyla da hasta ileri yaşta olunca yoğun bakımda tedbir amaçlı yatırdık. Yoğun bakımda 1 gün takip ettik. Ardından oksijeni toparlayınca 90’ın üzerine görünce serviste takip etmeye başladık. Genel durumu iyi. Onun haricinde nefes darlığı yok hastanın. Genel durumu iyi olunca da şifa ile taburcu oldu."

'Arkadaşlarımızın gayreti ve özverisiyle taburcu oldu'

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hülya Rabia Diri ise konuyla ilgili şunları söyledi:

"Çok mutluyuz sağ olsun arkadaşlarımızın gayretiyle, özverisiyle güzel bir çalışma yaptılar. Bu hastalığın tabiiki tedavisi mümkün, doktorlarımızın da takipleriyle tedavisi yapıldı. Hastamız geldiğinde yaşından dolayı yatırılmıştı. Ciddi anlamda takiplerini yaptık. Sıkıntısız bir şekilde şifa ile taburcu oluyor. Tedavi süresi tamamlandıktan sonra tekrar kan tahlilleri ve testi yapıldıktan sonra taburcu edildi hastamız."