Salgın sürecinde 225 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Onlara vazife malulü ve meslek hastalığı statüsü verilmesi için başlatılan çalışma ise devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının, kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırma sağlanacağını söyledi.

Pek çok imkan sağlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vazife malulü sağlık çalışanlarının ailelerine pek çok imkan sağlanacağı müjdesini de verdi.

Erdoğan, "Maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana sahip olacaktır” ifadesini kullandı.

Düzenleme üzerinde Sağlık Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birlikte mesai yaparken, çalışmanın kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.