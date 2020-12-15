TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi parti ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili ortak bildiri yayımladı.

"İlişkilerimize de bir fayda sağlamayacağı açıktır"

Yaptırım kararınının reddedildiği ve Türkiye'nin geri adım atacak bir ülke olmadığının vurgulandığı açıklamada şöyle denildi:

"ABD'nin attığı bu yanlış adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmaz. Karşılıklı saygı temelinde ileri götürülmesi gereken ilişkilerimize de bir fayda sağlamayacağı açıktır.

Türkiye, dış politikasında barış ve istikrara katkıda bulunmak için üzerine düşeni yapan bir ülkedir. NATO'nun saygın ve vazgeçilmez müttefikleri arasında yer almaktadır."

"Bu tavır, NATO'nun müttefiklik ruhuna aykırıdır"

ABD'nin kararının NATO'nun müttefiklik ruhuna aykırı olduğu bir kez daha hatırlatıldı:

"Çıkar gruplarının dar görüşlü ve hasmane ajandalarının Türkiye-ABD ilişkilerini rehin almasına müsaade edilmemelidir. Türkiye'yi dışlayan bir bakış açısının dünya barışına katkı sunması mümkün değildir. Bu tavır, NATO'nun müttefiklik ruhuna aykırıdır.

Bu nedenlerle, ABD'yi bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyoruz."