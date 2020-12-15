Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 15:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
12 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin sitesinden yayımlandı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Aygün, 1-7 Aralık'ta tercih yapanların yerleştirme sonuçlarının bugün açıklandığını duyurdu.
Sonuçların ÖSYM'nin sitesinden yayımlandığını belirten Aygün, "Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim" dedi.
Etiketler: ÖSYM Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Son Dakika
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