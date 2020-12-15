Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 15:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osman Kavala'nın bireysel başvurusu Genel Kurula sevk edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, Osman Kavala'nın "tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" iddiasıyla yaptığı bireysel başvurusunu Genel Kurula sevk etti.
3 yıldır tutuklu olan ve askeri casuslukla suçlanan iş insanı Osman Kavala, "tutuklamanın hukuki olmadığı, 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı'nın ihlal edildiği" iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.
Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, bugünkü gündem toplantısında başvuruyu görüştü.
Birinci Bölüm tarafından, başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerektiği açıklandı. Başvurunun Genel Kurula sevkine karar verildi.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bireysel başvuruyu daha sonra ele alacak.
Kavala'nın bireysel başvurusu, Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümünce 29 Eylül'de ele alınmış ve başvurunun görüşülmesi ertelenmişti.
Etiketler: AYM
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