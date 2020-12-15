3 yıldır tutuklu olan ve askeri casuslukla suçlanan iş insanı Osman Kavala, "tutuklamanın hukuki olmadığı, 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı'nın ihlal edildiği" iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, bugünkü gündem toplantısında başvuruyu görüştü.

Birinci Bölüm tarafından, başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerektiği açıklandı. Başvurunun Genel Kurula sevkine karar verildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bireysel başvuruyu daha sonra ele alacak.

Kavala'nın bireysel başvurusu, Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümünce 29 Eylül'de ele alınmış ve başvurunun görüşülmesi ertelenmişti.