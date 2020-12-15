Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, “ABD’nin ittifak ilişkisi ruhu ve Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihi derinliği ile asla bağdaşmayan yaptırım kararını reddediyoruz. Bu kararın hiçbir hukuki zemini yoktur, adaletten uzaktır ve müttefiklik ilişkisi bakımından tamamen yanlıştır” dedi.

ABD’nin ittifak ilişkisi ruhu ve Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihi derinliği ile asla bağdaşmayan yaptırım kararını reddediyoruz. Bu kararın hiçbir hukuki zemini yoktur, adaletten uzaktır ve müttefiklik ilişkisi bakımından tamamen yanlıştır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) December 15, 2020

"NATO müttefiklerimiz patriotlarını söküp geri götürürken..."

Türkiye’nin kendi sınırlarını korumaya çalıştığına dikkat çeken Çelik, “Kilis'e füzeler düşerken ve NATO müttefiklerimiz patriotlarını söküp geri götürürken ulusal güvenliğimizi korumak ve hava savunma ihtiyacımızı karşılamak için S-400 sistemini Rusya’dan temin ettik. Bu en doğal egemenlik hakkımızdır” ifadesini kullandı.

"Türkiye yoluna devam edecektir"



Türkiye’nin aynı zamanda Avrupa Birliği ve NATO'nun sınırlarını da koruduğuna vurgulayan Çelik tepkisini şöyle dile getirdi:



“Biz bu sınırları korurken desteğini göremediğimiz ABD, S-400 hava savunma sistemleri tedarik ettiğimiz için ülkemize karşı tek taraflı yaptırımlar içeren bir karar aldı. Gelinen noktada uygulanan tek taraflı Amerikan yaptırımlarının oluşturacağı yegane etki, müttefikler arasındaki diyaloğu zora sokması, diplomasiyi devre dışı bırakması ve ikili ilişkilerimizi erozyona uğratması olacaktır. Türkiye yoluna devam edecektir. Türkiye kararlıdır.”

"Müttefiklik yaptırım diliyle değil dayanışma diliyle konuşmaktır"

Milli güvenliği korumak adına gereken her türlü tedbirin alınacağını belirten Çelik, “ABD’nin tek taraflı yaptırım kararına ilişkin olarak da kendi adımlarımızı atacağız.Türkiye yoluna devam edecektir. Milli güvenliğimiz konusunda pazarlık kabul etmiyoruz. Müttefiklerimizin sağduyulu davranması herkesin yararına olacaktır. Müttefiklik yaptırım diliyle değil dayanışma diliyle konuşmak demektir” dedi.

Çelik, yaptırım kararına muhatap olan kişi ve kurumlara da teşekkür edip, “Onlar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin güçlenmesi için verilen görevleri birer vatansever olarak yerine getirdiler. Ve ülkemize hizmet etmeye devam edecekler” paylaşımını yaptı.



