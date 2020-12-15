ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 1-7 Aralık arasında tercihleri alınan KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme sonuçları için işlemlerin tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aygün, “Sonuçları bugün açıklamayı planlıyoruz. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim” dedi.

1-7 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimiz tamamlanmak üzere. Sonuçları bugün açıklamayı planlıyoruz. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim. — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) December 15, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alımı yapılacak 12 bin sağlık personelinin 7 bininin hemşire, 1700'ünün ebe, 2 bin 864'ünün sağlık teknikeri/teknisyeni olacağını açıklamıştı.

