12 bin sözleşmeli sağlık personeli için sonuç günü
Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli personel alımı için süreç tamamlanmak üzere. ÖSYM Başkanı Aygün, "Sonuçları bugün açıklamayı planlıyoruz" dedi.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 1-7 Aralık arasında tercihleri alınan KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme sonuçları için işlemlerin tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aygün, “Sonuçları bugün açıklamayı planlıyoruz. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim” dedi.
1-7 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimiz tamamlanmak üzere. Sonuçları bugün açıklamayı planlıyoruz. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) December 15, 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alımı yapılacak 12 bin sağlık personelinin 7 bininin hemşire, 1700'ünün ebe, 2 bin 864'ünün sağlık teknikeri/teknisyeni olacağını açıklamıştı.
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