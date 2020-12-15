Savcının tamamlayarak mahkemeye sunduğu mütalaada, FETÖ'cü eski kamu görevlilerinin, gazeteci Hrant Dink suikastını, nerede öldürüleceğini ve katillerini bildiği ancak cinayeti önlemek bir yana, katillerle görüşüp suikasta teşvik ettikleri bilgisi yer aldı.

Mütalaaya göre, FETÖ'den tutuklu bulunan dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek önemli rol oynadı. Cinayet öncesinde Dink'e yapılan tehditlerden haberdardı. Ancak, korunma tedbiri almadı, tam tersine öldürülmesine hem teşvik hem de yardım etti.

Akyürek için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Örgütün emriyle cinayeti önlemedi

Mütalaada, FETÖ'nün önemli isimlerinden, dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in rolüne de dikkat çekildi.

Yılmazer, sadece suikastı değil, suikastı gerçekleştirecek kişileri ve cinayet yöntemini de bilmesine rağmen, örgütün emriyle cinayeti önlemedi. Operasyon yaptırmayan ve belgeleri gizleyen Yılmazer, cinayete ortaklık etti.

Savcı, Yılmazer hakkında ağırlaştırılmış müebbet talep etti

Cinayetten 1 ay önce 10 günlüğüne Türkiye'ye geldi

Mütalaada Jandarma'daki FETÖ'cülerin rolü de anlatıldı. Dönemin Jandarma İstihbarat Daire Başkanlığı Şube Müdürü Hamza Celepoğlu, eğitim için İtalya'da bulunuyordu. Cinayetten 1 ay önce 10 günlüğüne Türkiye'ye geldi.

Cinayetten 1 ay önce 10 günlüğüne Türkiye'ye gelen Celepoğlu, Trabzon ve İstanbul İl Jandarma Komutanlıklarındaki görevli sanıklarla, cinayetin planlanması ve icrası noktasında müşterek hareket etti.

Konunun takibi için herhangi bir talimat vermedi

Mütalaada Dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz'ün cinayetteki rolüne de yer verildi.

Buna göre Ali Öz, Hrant Dink suikastıyla ilgili bilgiyi Yasin Hayal'in akrabalarından Temmuz 2016'da öğrendi. Ancak konunun takibi için herhangi bir talimat vermedi.

Cinayetin medya ayağı

Mütalaada, cinayetin medya ayağına da değinildi. Fox TV eski Haber Müdürü Ercan Gün, cinayetin tetikçisi Ogün Samast gözaltındayken eline Türk bayrağı verilerek çektirilen görüntülerin bir kısmını FETÖ'nün çıkarları için medyaya servis etti. Gün için de ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

Mütalaanın verilmesiyle 78 sanıklı davada sona gelindi. Son savunmaların ardından mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.