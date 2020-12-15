Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararlarına bir kez daha tepki gösterdi.

Bunun, münhasır kendi içinde kalması gereken bir olay olduğunu kaydeden Demir, ilişkileri çok etkilememesini beklediklerini söyledi.

Demir, "Bizim açımızdan yerli sanayinin gelişmesi konusu devam edecek, belki daha hızlı devam edecek. Bir anlamda bir işaret fişeği ve uyarı olacak." dedi.