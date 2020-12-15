Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 11:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsmail Demir: ABD'nin kararının ilişkilerimizi çok etkilememesini bekliyoruz
Savunma Sanayii Başkanı Demir, ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili, "Bu, münhasır kendi içinde kalması gereken bir olay. İlişkilerimizi çok etkilememesini bekliyoruz." dedi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararlarına bir kez daha tepki gösterdi.
Bunun, münhasır kendi içinde kalması gereken bir olay olduğunu kaydeden Demir, ilişkileri çok etkilememesini beklediklerini söyledi.
Demir, "Bizim açımızdan yerli sanayinin gelişmesi konusu devam edecek, belki daha hızlı devam edecek. Bir anlamda bir işaret fişeği ve uyarı olacak." dedi.
Etiketler: İsmail Demir Savunma Sanayii
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