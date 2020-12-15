Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yılbaşında 4 günlük kısıtlama uygulanacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının etkileri görülmeye başlandı. Kısıtlamalar yılbaşında da devam edecek. 31 Aralık saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz kısıtlama uygulanacak.
30 Kasım'da düzenlenen Kabine Toplantısı'nda, hafta içi akşam 21.00'den sonra, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararı alınmıştı.
Dün düzenlenen toplantıda alınan yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların olumlu etkilerinin görülmeye başlandığını söyledi. Erdoğan, yılbaşında da kısıtlamanın devam edeceğini açıkladı.
Karara göre, 31 Aralık günü saat 21.00'den 4 Ocak günü saat 05.00'e kadar kesintisiz kısıtlama uygulanacak.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olabileceğini söylemişti.
İlhan, şehirler arası hareketliliğe karşı seyahat kısıtlaması önleminin de alınabileceğini anlatmıştı.
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