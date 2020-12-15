Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 09:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sızma girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış bölgelerde teröristlerin sızma girişimi bir kez daha engellendi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/MGPRn9bmbn— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 15, 2020
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Terörle Mücadele
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