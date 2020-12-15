Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış bölgelerde teröristlerin sızma girişimi bir kez daha engellendi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.