Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 09:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlenen PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.
Böylelikle 2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı 231’e yükseldi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı PKK/KCK Terörle Mücadele
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