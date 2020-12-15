İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.

Böylelikle 2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı 231’e yükseldi.