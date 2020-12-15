Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 08:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
CHP'den ABD'ye yaptırım tepkisi
ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararlarına CHP'nin tepkisini Grup Başkanvekili Engin Altay dile getirdi. Altay, "Türkiye'nin ABD'nin himayesine ihtiyacı yoktur" dedi.
Engin Altay, ABD’nin yaptırımına ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda konuştu.
Altay, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararını hatırlatarak, "CHP olarak hükümete diyoruz ki onları elinizin tersiyle itin. 'Hadi oradan.' deyin, zerre taviz vermeyin, minnet etmeyin, Türkiye'ye de hakaret ettirmeyin. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesine ihtiyacı yoktur. Türkiye'nin Rusya'nın desteğine ihtiyacı yoktur." diye konuştu.
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