Engin Altay, ABD’nin yaptırımına ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda konuştu.

Altay, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararını hatırlatarak, "CHP olarak hükümete diyoruz ki onları elinizin tersiyle itin. 'Hadi oradan.' deyin, zerre taviz vermeyin, minnet etmeyin, Türkiye'ye de hakaret ettirmeyin. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesine ihtiyacı yoktur. Türkiye'nin Rusya'nın desteğine ihtiyacı yoktur." diye konuştu.