SSB Başkanı Demir: Tam bağımsız savunma sanayii hedefimizde kararlıyız
ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına Savunma Sanayii Başkanı Demir tepki gösterdi. Demir, "Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan her hangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek" dedi.
ABD’nin Türkiye'ye karşı yaptırım kararına ilişkin, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Rusya'dan S-400 alınması gerekçesiyle Türkiye'ye uygulanan yaptırım kararına tepki gösteren Demir, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayii hedefimizde kararlılıyız" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın liderliğinde Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizde kararlılıyız.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) December 14, 2020
Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan her hangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiç bir şekilde engelleyemeyecektir.
ABD'nin yaptırım listesine eklenen SSB Başkanı Demir, "Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan her hangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiç bir şekilde engelleyemeyecektir" dedi.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 14, 2020
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Biz yolumuza devam edeceğiz. Bu tehdit dilini işittikçe biz sürekli olarak Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi tam bağımsız savunma sanayii konusunda çok kararlı bir duruş ve gidiş sergiliyoruz.https://t.co/KsoF8ouz5V pic.twitter.com/1GyjcZBT9a
"Biz yolumuza devam edeceğiz"
Konuyla ilgili TRT Haber'e açıklamada bulunan Demir, "Bu en azından 3 seneden beri sürekli gündeme gelen ve yaptırım dilinin kullanıldığı bir süreç var. Bu beklenmedik bir olay değil fakat burada Türkiye'nin duruşu değişmeyecek. Müttefiklik ilişkilerine zarar verecek durumda olmayı tercih etmedik. Bu kararın bizim açımızdan bir engel teşkil edeceğini sanmıyorum biz yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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