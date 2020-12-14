ABD’nin Türkiye'ye karşı yaptırım kararına ilişkin, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Rusya'dan S-400 alınması gerekçesiyle Türkiye'ye uygulanan yaptırım kararına tepki gösteren Demir, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayii hedefimizde kararlılıyız" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın liderliğinde Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizde kararlılıyız.



Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan her hangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiç bir şekilde engelleyemeyecektir. — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) December 14, 2020

ABD'nin yaptırım listesine eklenen SSB Başkanı Demir, "Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan her hangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiç bir şekilde engelleyemeyecektir" dedi.

"Biz yolumuza devam edeceğiz"

Konuyla ilgili TRT Haber'e açıklamada bulunan Demir, "Bu en azından 3 seneden beri sürekli gündeme gelen ve yaptırım dilinin kullanıldığı bir süreç var. Bu beklenmedik bir olay değil fakat burada Türkiye'nin duruşu değişmeyecek. Müttefiklik ilişkilerine zarar verecek durumda olmayı tercih etmedik. Bu kararın bizim açımızdan bir engel teşkil edeceğini sanmıyorum biz yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.