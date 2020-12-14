Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 20:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Son 24 saatte 29 bin 617 yeni vaka
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 617 yeni vaka tespit edildi. 5 bin 64 hasta belirlendi. 229 kişi vefat etti. 28 bin 164 kişi ise COVID-19'u yenerek iyileşti.
Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 289 COVID-19 testi yapıldı, 29 bin 617 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 5 bin 980 oldu, 28 bin 164 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 631 bin 944'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 5 bin 64 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6 bine yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek" açıklamasını yaptı.
Etiketler: Son Dakika Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Koronavirüs
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