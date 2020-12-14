Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 17:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hrant Dink davasında mütalaa verildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
FETÖ'cü Ramazan Akyürek hakkında “adam öldürmeye iştirak” suçundan müebbet, dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer hakkında “tasarlayarak adam öldürmek” suçunu iştirak etmekten ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi.
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