Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi.

Oktay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Fuat Oktay açıklamasında, "ABD tarafından alınan yaptırım kararı, Cumhurbaşkanımız liderliğinde ulusal çıkarlarımız ve savunma sanayimiz için attığımız adımlardaki kararlılığımızı daha da artıracaktır" dedi.

Türkiye’nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararının etkileyemeyeceğini belirten Oktay, "ABD’nin bu kararını kınıyor ve düştüğü bu yanlıştan bir an evvel dönmeye davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

"Yaptırım ne müttefiklikle ne de müttefiki yeniden kazanma iradesiyle bağdaşır"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına tepki gösterdi.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yaptırım ne müttefiklikle ne de müttefiki yeniden kazanma iradesiyle bağdaşır. Savunma sanayiinde Türkiye'yi kendisine mahkum zanneden bir anlayış zamanın gerisinde kalmıştır" dedi.

Şentop, Türkiye'nin savunması için icap eden her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kalın'dan ABD'ye tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Kalın, "Türkiye, savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecek" açıklamasını yaptı.

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararına Meclis Genel Kurulu'nda tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, "Elimizin tersiyle ittik. Dik duruş göstereceğiz" dedi.

The decision by the United States to sanction Turkey over its purchase of the S-400 air defense system is unreasonable, fruitless, and ultimately incompatible with the spirit of our partnership.