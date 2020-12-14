Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulların, yarından itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir. pic.twitter.com/5XLU5jvYzi — MEB (@tcmeb) December 14, 2020

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, COVID-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir" denildi.