Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde, ülkeye illegal yollardan giriş yapan PKK/KCK terör örgütünde faaliyet gösteren Suriye uyruklu terörist yakalandı.

Metropol kentlere eylem hazırlığında olan teröristin ikametinde yapılan aramada, 1 havan rampası ve dürbünüyle, 4 adet 60 mm’lik havan mühimmatı ele geçirildi.

Bölgede asayiş, huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalar sürüyor.