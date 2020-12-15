Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 09:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Metropollerde eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Metropol şehirlerde eylem yapmak üzere Suriye'den yurda illegal yolarla giriş yapan 1 terörist Mardin'de yakalandı.
Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde, ülkeye illegal yollardan giriş yapan PKK/KCK terör örgütünde faaliyet gösteren Suriye uyruklu terörist yakalandı.
Metropol kentlere eylem hazırlığında olan teröristin ikametinde yapılan aramada, 1 havan rampası ve dürbünüyle, 4 adet 60 mm’lik havan mühimmatı ele geçirildi.
Bölgede asayiş, huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Terörle Mücadele PKK/KCK Terör Örgütü
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