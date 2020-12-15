Türk Kızılay’ın Cebeci'deki Kan Merkezi'ne giden Bakan Soylu’yu, Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan karşıladı. Burada kan grubu testi yapılan, tansiyon ve ateşi ölçülen Soylu, COVID-19 immün plazma bağışı yaptı.

“Hastalığı hafife almak salgından daha büyük bir tehlike”

Virüsün "virajlı" bir hastalık olduğunu söyleyerek,bu hastalığın farklı şekillerde ilerleyebildiğini ifade eden Bakan Soylu, "Bu hastalıkla karşı karşıya kaldığınızda çok normal bir yolda da gidebiliyor, hiçbir şey fark etmiyorsunuz. Fakat ani bir viraj ile de karşılaşıyorsunuz. Ani virajın tıbbi bir adı da yok. Bu hastalığı ve bu salgını hafife almak belki de bu salgından daha büyük bir tehlike. Bu hem kendi yaşadığım hem de birebir yakınlarımızda deneyimlediğimiz bir sonuç. Her insanda da farklı bir etki gösteriyor, sonuç üretiyor" diye konuştu.

Hastalığa karşı vatandaşlara tavsiyelerde bulunan İçişleri Bakanı Soylu, temizlik maske ve mesafe kuralları ile tedbirlere uymalarını, kalabalıklardan mümkün olduğunca uzak durmalarını istedi.

“İnadına kalabalık yerlerde bulunmanın bir anlamı yok" ifadesini kullanan Soylu, vatandaşlardan hem kendilerini hem de karşılarındakileri koruması gerektiğini vurguladı.

"Alınan tedbirler olumlu sonuç veriyor"

Alınan tedbirlerin olumlu sonuçlar verdiğine işaret eden Soylu, "Bu tedbirlerin amacı mesafeyi kesmek. Bunu yaptığımız andan itibaren bununla mücadelede çok büyük zafiyet yaşamayız" dedi.

İmmün plazma bağışının önemine işaret eden Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Bu salgın döneminde özellikle hastalarımızın en çok ihtiyaç duyduğu tedavi yöntemlerinden bir tanesi de plazma türü tedavi. O açıdan, hastalığı geçirip Kızılay tarafından uygun görülenlerin plazma bağışında bulunmaları, bu süreçte ve hastalığın tedavi sürecinde önemli bir etkiye sahip.

Burada, antikor üreten ve ürettiği antikor sonrasında plazma bağışı verenin inanın hastalıkla mücadeleye çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Gün bugün diyorum."